“Enerji arz güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları kararlılıkla atıyoruz”

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK), termik santralde meydana gelen arıza ile dizel makinelerde devam eden bakım çalışmaları nedeniyle, ülke genelinde enerji talebinin en yüksek olduğu saatlerde yaşanabilecek olası sıkıntıların yansıtılmaması amacıyla alternatif yöntemlerle giderildiğini duyurdu.

KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, 60 megavatlık termik santralin olumsuz hava koşulları nedeniyle İstanbul’da bekletilen yedek parçalarının ülkeye ulaştığı, montaj ve devreye alma çalışmalarının başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, termik santralin yarın sabah itibarıyla yeniden devreye alınmasının hedeflendiği ifade edildi.

İhale sürecinin uzaması ve yedek parça tedariğinde yaşanan gecikmeler nedeniyle bakımı devam eden, her biri 17 megavat kapasiteli dizel makinelerden 4 numaralı makinenin devreye alındığı kaydedilen açıklamada, 6 numaralı makinenin ise cuma günü devreye alınmasının planlandığı bildirildi. Bu süreçle birlikte mevcut sisteme toplamda 94 megavatlık ek üretim kapasitesinin dahil edileceği belirtildi.

Açıklamada ayrıca, şubat ayının ikinci yarısında 3 ve 8 numaralı dizel makinelerin arıza giderme ve bakım çalışmalarının tamamlanmasıyla birlikte 34 megavatlık ilave enerji üretiminin daha sisteme kazandırılacağı, böylece toplamda 128 megavatlık üretim kapasitesinin devreye alınmış olacağı ifade edildi.

KIB-TEK, kamuoyunda halkı endişeye sevk edebilecek açıklamalara itibar edilmemesi çağrısında bulunarak, kurumun enerji arz güvenliğini sağlamak adına gerekli tüm adımları kararlılıkla attığını duyurdu.