Doğu Akdeniz Üniversitesi Kıbrıs Araştırmaları Merkezi (DAÜ-KAM) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu ve Yönetim Kurulu üyeleri Prof. Dr. Resmiye Alpar Atun, Prof. Dr. Canan Zeki, Doç. Dr. Seray Kabaran, Yrd. Doç. Dr. Tuna Karatepe ve İsmail Bozkurt, DAÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Osman M. Karatepe’yi makamında ziyaret etti.

DAÜ’den yapılan açıklamaya göre, ziyarette DAÜ-KAM yeni Yönetim Kurulu tanıtılarak, merkezin vizyonu, misyonu ve hedefleri hakkında açıklamalarda bulunuldu. Kıbrıs’ın kültürel, tarihi ve siyasi sorunları ile ilgili bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacı ile kurulan DAÜ-KAM’ın arkeolojiden antropolojiye, ekonomiden tarihe, dilbilimden folklora uzanan geniş bir yelpazede araştırmalar yaptığı belirtilerek 2025-2026 Akademik Yılı’nda birçok başarılı işe imza atmaya hazırlandığının altı çizildi.

Prof. Dr. Karatepe, DAÜ-KAM yeni Yönetim Kurulunu ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, başarılı çalışmalar yapılacağına dair şüphe duymadığının altını çizdi.

DAÜ KAM 2026 Teması: “İklim Değişikliği ve Farkındalık”

DAÜ KAM Başkanı Prof. Dr. Deniz İşçioğlu, merkezin 2026 yılı teması hakkında da bilgi vererek bu yılki temanın “İklim Değişikliği ve Farkındalık” olarak belirlendiğini vurguladı.

Prof. Dr. İşçioğlu, küresel iklim değişikliğinin insan faaliyetleri sonucu ortaya çıktığını belirterek, iklim krizinin insan sağlığını, ekonomiyi ve gelecek nesillerin yaşam koşullarını doğrudan etkilediğini vurguladı.

İşçioğlu yaptığı açıklamada, literatürde küresel iklim değişikliğinin, atmosferin ısınmasına yol açan gazların salınımındaki artış olarak tanımlandığını kaydetti. Doğal değişimlere ek olarak özellikle ekonomik faaliyetlerin sera gazı salınımını artırdığını ifade eden İşçioğlu, bu durumun dünya genelinde ortalama sıcaklıkların değişmesine ve mevsimlerin ayırt edilmesinin zorlaşmasına yol açtığını belirtti.

Küresel ısınmanın hızının bilim insanlarının öngörülerinin üzerine çıktığını dile getiren İşçioğlu, iklim değişikliğinin yerel, ulusal ve uluslararası ölçekte ciddi maliyetler yarattığını söyledi. İklim krizi nedeniyle göçlerin yaşandığını, buzulların eridiğini, deniz seviyesinin yükseldiğini ve kuraklık ile aşırı hava olaylarının arttığını belirten İşçioğlu, hayvan türlerinin yok olma tehlikesiyle karşı karşıya kalmasının da bu sürecin sonuçları arasında yer aldığını kaydetti.

İklim krizinin temel nedeninin sera gazı salınımı olduğuna işaret eden İşçioğlu, bu gazların insan faaliyetleri sonucu ortaya çıkması nedeniyle sorumluluğun da insana ait olduğunu vurguladı. Atmosfere salınan sera gazlarının azaltılmasına yönelik olarak Birleşmiş Milletler başta olmak üzere birçok uluslararası kuruluşun çalışmalar yürüttüğünü ifade eden İşçioğlu, enerji ve sera gazı salınımı arasındaki ilişki dikkate alındığında devlet politikalarının önemine dikkat çekti.

Toplumlarda iklim değişikliği farkındalığının artırılmasının, nedenlerin anlaşılması ve çözüm yollarının ortaklaşa bulunmasının krizle mücadelede en etkili yöntemler olduğunu belirten İşçioğlu, enerji tasarrufu, yenilenebilir enerji kullanımı, atıkların azaltılması ve geri dönüşüm gibi uygulamaların önemine işaret etti.

Bu çerçevede Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları Merkezi’nin (DAÜ-KAM) 2026 yılı temasını “İklim Değişikliği ve Farkındalık” olarak belirlediğini açıklayan İşçioğlu, 2026 yılı boyunca iklim değişikliği ve farkındalık konularında çeşitli etkinlikler düzenleneceğini bildirdi.

İşçioğlu, iklim değişikliğinin küresel bir sorun olduğunu ve çözümün ancak ortak çabayla mümkün olabileceğini vurgulayarak, her bireyin bu mücadelede sorumluluğu bulunduğunu kaydetti.