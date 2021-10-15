“Meclis hemşirelere borçludur ve bu boyunlarının borcudur”

Hemşireler ve Ebeler Sendikası (KTHES), yüksek hemşire kadro sayısının artırılmasını da içeren Yataklı Tedavi Kurumları Dairesi Değişiklik Yasa Tasarısı’nın şu an Meclis Kamu, İdari ve Sağlık İşleri Komitesi’nde olduğunu hatırlattı ve sınavda başarılı olan ancak kadro eksikliğinden dolayı geçici olarak işe alınan hemşirelerin atanabilmesi için milletvekillerini Komite’ye girmeye ve Genel Kurul’a destek vermeye çağırdı.

Sendika, hükümetin istifası üzerine Cumhurbaşkanı’nın, yeni hükümet kurulana kadar Başbakan ve Kabinesi’nin göreve devam edeceğini, devletin ve hükümetlerin halka karşı sorumlulukları olduğunu, Cumhuriyet Meclisi’nin gerek genel kurulda, gerekse komitelerde, demokratik kurallar çerçevesinde, bazı yasa çalışmalarını sürdürebileceğini söylediğini anımsattı.

Sendika tarafından yapılan açıklamada, “KKTC Meclisi hemşirelere borçludur ve bu boyunlarının borcudur. Pandeminin derdini, kederini, cefasını, korkusunu, üzüntüsünü, mutluluğunu ve başarısını çeken, hatta sağlığınızı borçlu olduğunuz hemşirelere borcunuzu ödeme zamanıdır” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, pandeminin başlangıcından beri hemşire istihdamına ilişkin atılan adımlara yer verilerek, pandemiyle birlikte doğan hemşire ihtiyacından dolayı birçok kişinin “partizanca” istihdam edildiği ve “yasal mevzuatta yeri olmamasına rağmen mevsimlik işçi olarak işe başlatıldıkları”, bu olayın tarihe “kara leke” olarak geçeceği kaydedildi.

Dönemin Sendika Başkanı Ali Özgöçmen’in konuyu yargıya taşımasıyla, hükümetin yasal mevzuata uygun bir şekilde Kamu Hizmeti Komisyonu üzerinden sınavı ilan ettirmeye mecbur bırakıldığı öne sürülen açıklamada, sınavda başarılı olan hemşirelerin de bu sefer kadro sayısının yetersiz olmasından dolayı geçici hemşire olarak istihdam edilmek zorunda kaldığı hatırlatıldı.

“Tüm bunlar yaşanırken gerek hali hazırda kamu sağlık çalışanı olan meslektaşlarımız gerekse mevsimlik işçi olarak alınan meslektaşlarımız bıkmadan usanmadan tüm olumsuzluklara, tüm olanaksızlıklara rağmen büyük bir başarı sergileyerek pandemi ile mücadeleyi sürdürmüş ve sürdürmeye devam etmektedir. İzinsiz! Uykusuz! Hatta yemeklerimiz bile durdurularak aç bırakıldığımız günler bile halkımıza helaldir” ifadelerine yer verilen açıklamada, Başbakan, Bakanlar Kurulu ve milletvekilleri hizmet vermeye çağrıldı.