Meclis, Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 bütçesini onayladı

Cumhuriyet Meclisi, Genel Tarım Sigortası Fonu 2023 Mali Yılı Bütçe Yasa Tasarısı’nı kabul etti.

Tasarı, 26 kabul, 7 ret oyuyla ve oy çokluğuyla kabul edildi.

Meclis’te Ekonomi, Maliye, Bütçe ve Plan Komitesi’nin tasarıya ilişkin raporunu Komite Başkanı UBP Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay okudu.

CTP Milletvekili Erkut Şahali, tasarı üzerine söz alarak, Maliye Bakanı olmadan bu bütçe üzerine konuşma yapılmasının doğru olmadığını, çünkü Maliye’nin, fonun bütçesi üzerinde önemli bir yere sahip olduğunu kaydetti. Maliye Bakanı’nın duyarlılığına teşekkür eden Şahali, tarım sektörünün içinden geçtiği zor günlere değindi, bütçenin yetersizliğinden bahsetti.

Şahali, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 3 yıldır Genel Tarım Sigortası Fonu’na aktarması gereken kaynağı aktarmadığını, kurumun bütçelerinin Meclis’ten geçirilmediğini, kurumun çok kötü bir şekilde yönetildiğini söyledi, eleştirilerde bulundu.

Çiftçinin kendini nasıl rahat hissedeceğini soran Şahali, değerlendirmelerde bulundu, hayvan hastalıklarına değindi ve bunlara karşı tazminat tutumunun ne olacağının önem taşıdığını söyledi.

Şahali, bütçe konusunda tazminatların karşılanabilmesinin önemli olduğunu ifade ederek, Maliye Bakanlığı’nın her bir kuruşun hesabını verebilmesi gerektiğini, tarım sektörünün kuraklık, doğal afet gibi etkenlerden mağdur olmaması gerektiğini, sektöre eşit davranılmasının önemine vurgu yaptı.

Kara gün dostu sigortaların korunmasını, ödemelerinin geciktirilmemesini isteyen Şahali, bütçeye oylarının olumsuz olacağını söyledi.