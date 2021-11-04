Mayıs’ta 52 bin, Haziran’da 218 bin giriş-çıkış

Fehime ALASYA

Kontrol noktalarının kapalı olduğu veya kısmi geçişlerin yapıldığı dönemlerde oldukça düşük seyreden geçişler, kuralların esnetilmesiyle özellikle güneyden kuzeye arttı.

Mayıs’ta 50 bin civarlarında giriş-çıkış işlemi yapılırken, bu rakam Haziran ayında 200 bini aştı. Birkaç ay geçmesiyle birlikte Eylül ayında ise dokuz ayın doruk noktasına ulaşan giriş-çıkışlar 320 binlere ulaştı.

Kıbrıslı Türklerin giriş çıkışları Nisan, Mayıs, Haziran aylarında kademli olarak artarken, Kıbrıslı Rumların giriş-çıkışları bir anda 3 binli rakamlardan 90 binli rakamlara çıktı.

Pandemi döneminde geçiş noktalarının vatandaşlara kapalı olduğu, sadece eğitim, sağlık ve iş amaçlı izinli geçişlerin olduğu aylarda, giriş-çıkışlar on binli rakamlarda seyretti.

Haziran ayındaki açılımla birlikte ise bu gidiş-gelişler dört katı artarak 50 binli rakamlardan 200 binli rakamlara çıktı.

Resmi verilere yansıyan rakamlara göre 2021 yılının ilk dokuz ayında güneyden kuzeye 1 milyon 279 bin 800 kez ‘giriş’, 1 milyon 276 bin 585 kez de kuzeyden güneye ‘çıkış’ yapıldı.

Kıbrıs’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki geçiş noktalarında Mayıs ayında 50 bin civarlarında giriş-çıkış işlemi yapılırken, bu rakam Haziran ayında 200 bini aştı. Geçiş noktalarındaki pandemi kurallarının esnetilmesiyle, özellikle güneyden kuzeye geçişlerde çok belirgin bir artış yaşandı.

Haziran ayında güneyden kuzeye girişler kat be kat arttı

Ocak ayından Mayıs ayına dek geçiş noktalarının kapalı olduğu dönemde özellikle güneyden kuzeye geçişler sadece Mayıs ayında en fazla 4 binli rakamlara çıkarken, açılımın ardından geçişler bir anda 90 bini aştı.

Mayıs ayında kuzeye toplam 52 bin 332 kez giriş olurken, bu rakamın sadece 3 bin 729’u güneyden kuzeye girişleri oluşturdu.

Haziran ayına gelindiğinde ise kuzeye yapılan toplam 218 bin 738 kez girişin 90 bin 680’i güneyden geçişler oldu.

Haziran ayında hem kuzeye girişler bir anda arttı, hem de güneyden kuzeye girişler benzer oranda yükseldi.

Yaz aylarında kuzeye geçişlerde büyük artış

Yaz aylarında, Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarındaki güneyden kuzeye geçişler yükselerek artmaya devam etti. Güneyden kuzeye, Haziran ayında 90 bin 680 kez, Temmuz ayında 119 bin 204 kez, Ağustos ayında ise 142 bin 201 kez geçiş yaşandı.

Eylül ayında ise bu yöndeki geçişler 142 binden 138 bine geriledi.

Şubat ayında kuzeyden güneye 16 bin 30 geçiş kaydedilirken, bu rakam Mart ayında 42 bin 395’e çıktı. Haziran ayında pandemi kurallarındaki açılımla birlikte kuzeyden güneye geçişler bir anda 45 binli rakamlardan 88 binlere yükseldi.

Geçişlerdeki pandemi kuralları esnedi, giriş-çıkışlar bir anda çıktı

Geçiş noktalarındaki pandemi kurallarının esnemesiyle güneyden kuzeye geçişlerde çok sert bir yükseliş yaşandığı dikkat çekti. Buna göre; Şubat ayında 16 bin 30 kez kuzeyden güneye geçiş olurken, bu rakam Mart ayında 42 bin 395’e çıktı.

Haziran ayında pandemi kurallarındaki açılımla birlikte kuzeyden güneye geçişler de bir anda 45 binli rakamlardan 88 binlere çıktı.

Resmi verilere yansıyan rakamlara göre 2021 yılının ilk dokuz ayında güneyden kuzeye 1 milyon 279 bin 800 kez ‘giriş’, 1 milyon 276 bin 585 kez de kuzeyden güneye ‘çıkış’ yapıldı.

Eylül ayında rekor…

Eylül’de giriş-çıkış işlemleri rekora ulaştı. Kıbrıs’ın kuzeyine 324 bin 12 giriş işlemi yapılırken, 325 bin 760 kez de çıkış işlemi gerçekleşti.

En düşük giriş-çıkış Ocak ayında

Verilerde aydan aya giriş-çıkış işlemlerine yönelik detaylı bilgilere de yer aldı. Kıbrıs’ın kuzeyine Ocak ayında toplam 11 bin 151 kez giriş yapılırken, 11 bin 333 kez çıkış yapıldı.

Yapılan 11 bin 151 giriş işleminin 10 bin 58’i KKTC vatandaşı olurken, güneyden kuzeye sadece 134 vatandaş giriş yaptı.

9 ayda 496 bin 643 Kıbrıslı Rum

Turizm Bakanlığı’nın Polis Genel Müdürlüğü’nden elde ettiği resmi verilere göre; adanın güneyinden kuzeyine geçişlerde Kıbrıslı Rumlar ilk sırada yer aldı.

Ocak ila Eylül ayları arasında 496 bin 643 Kıbrıslı Rum, adanın kuzeyine geçiş işlemi gerçekleştirdi.

İngiltere, Yunanistan ve Bulgaristan’dan gelenler yoğunlukta…

Kıbrıslı Rumların ardından adanın kuzeyine en çok İngiltere ve Yunanistan’dan gelen yabancıların geçiş işlemi gerçekleştirdi.

Bu yılın ilk 9 ayında İngiltere’den 38 bin 183, Yunanistan’dan ise 33 bin 768 turist giriş yaptı.

Söz konusu sürede Bulgaristan’dan ise ülkeye 25 bin 441 turist geldi.