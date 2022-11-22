Maskesini çeken kişiyi darp eden Bozlar 3 ay hapis cezası aldı

Lefkoşa’da iki yıl önce meydana gelen vahim zarar meselesi ile ilgili olarak yargılanan Vural Bozlar’ın aleyhindeki karar açıklandı.

Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi heyetinin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Soytaç açıkladı.

Soytaç, sanığın işlediği vahim zarar suçunun toplumda tedirginlik yarattığını belirterek, bu tür suçları işleyen ve işleme eğiliminde olan kişilere karşı caydırıcı ve ibret verici cezalar verilmesi gerektiğine değindi. Sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinen Soytaç, sanığa 3 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

Vural Bozlar, 29 Nisan 2020 tarihinde saat 18.00 raddelerinde Lefkoşa Surlariçi Abdi Çavuş Sokak üzerinde yüzündeki maskeyi çektiği gerekçesiyle aralarında çıkan sözlü tartışma sonucu Yılmaz Demir’in yüzüne tokat atıp burnunun kırılmasına sebep olmuştu.