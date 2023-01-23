‘Mandra yeri’ kavgası: Kafatasında çatlak, bilekte kırık

Mandra yeri tartışması kavgaya döndü, zanlı H.V, Cengiz Korkmazhan'ın başına vurup, yere atarak kafatasının çatlamasına ve ayak bileğinin kırılmasına neden olduğu gerekçesiyle tutuklandı.

Lefkoşa’da meydana gelen Vahim zarar ve mülke tecavüz meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlı H.V mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren Polis memuru Ozan Kuşak zanlının ‘Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Mülke Tecavüz’ suçlarıyla mahkemede olduğunu belirtti.

Polis zanlının, 22.01.2022 tarihinde saat 11:30 raddelerinde Haspolat Ağıllar Bölgesind’e aralarında Mandıra yeri ile ilgili husumet bulunan F.E’nin erkek arkadaşı Cengiz Korkmazhan ile aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde, telle çevrili mandıraya girdiğini aktardı.

Zanlının mandıra içerisinde bulunan Cengiz Korkmazhan'ın üzerine saldırdığını, başına birkaç kez yumruk vurup Ciddi Darp ettikten sonra da havaya kaldırıp yere vurarak kafatasının çatlamasına ve sol ayak bileğinin de kırılmasına sebep olduğunu söyledi.

Polis, aynı tarihte zanlının suçüstü hali gereği tutuklandığını ve Cengiz Korkmazhan’ın 112 Acil Servis Ambulansı ile Lefkoşa Devlet Hastanesine sevk edildiğini belirtti. Polis, Cengiz Korkmazhan’ın kafatasında çatlak olması sebebiyle tomografi çekilerek müşahede altına alındığını ve kafatasında oluşan çatlak nedeniyle henüz doktor raporu temin edilemediğini söyledi.

Polis, işlenen suçun ciddi bir suç olduğunu ve oluşan çatlak neticesinde suçun nevinin değişebileceğini belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanIının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.