MAKAMER: "Su kaynaklarını ve doğal varlıkları gelecek kuşaklara taşıyacak planlama yapın"

Mağusa Kadın Merkezi Derneği (MAKAMER), su kaynakları ve toprağın korunmasının önemine vurgu yaparak, yetkilileri, su kaynakları, sulak alanlar ve doğal varlıkları gelecek kuşaklara taşıyacak planlama yapmaya çağırdı.

Dernekten yapılan açıklamada, Tatlısu Göleti ve Gülseren Sulak Alanı’nın koruma statüsünden çıkarılmasına yönelik yasal adım atılmaya çalışıldığı savunuldu.

Ülkenin su kıtlığı yaşanan ve kuraklıkla mücadele edilen bir coğrafyada olduğunu, bu çerçevede sulak alanlar ve onları besleyen kanalları korumanın başlıca görev olduğu kaydedilen açıklamada, “Bu alanları yapılaşmaya açmak, geleceğimizi tüketmektir” denildi.

Tatlı su kaynaklarının sınırlı olduğu belirtilen açıklamada, sulak alanların ise yalnızca içinde su bulunan alanlar değil, yüzlerce canlı türünün yaşamını sürdürdüğü, suyu tutan, yeraltı sularını besleyen, karbon depolayan ve iklim değişikliğinin etkilerini azaltan doğal yaşam ağlarının vazgeçilmez parçaları olduğu kaydedildi.

Ülkeyi yönetenlerin görevinin, bugün elde edilebilecek ekonomik kazancı büyütmek değil; yarının suyunu, toprağını ve yaşamını korumak olduğu ifade edilen açıklamada,“Ne suyun ne toprağın alternatifi yoktur. Beton yeniden yapılabilir, kaybedilen doğal yaşamı ise geri getirmek çok zordur” vurgusu yapıldı.