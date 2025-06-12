Mahkemeye 1 saat ara verildi

Serap ŞAHİN

Öğretmen sendikalarının “başörtüsü tüzüğü” ile ilgili Anayasa Mahkemesi’ne açtıkları davanın dördüncü oturumu bugün görüldü.

Duruşmaya devam edilmek üzere mahkemeye 13:30’a kadar ara verildi. Mahkeme öncesi KTÖS ve KTOEÖS tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı.

Geçtiğimiz oturumda davanın esasının görüşülmesi konusunda tarafların hemfikir olması ile ara emri başvurusu geri çekilmiş, mahkeme belgelerin dosyalanması için taraflara süre vermişti.

Bugün gerçekleşen duruşmada mahkemeye 6 emare sunuldu. Sendika avukatı Öncel Polili, mahkemede başörtüsü ile ilgili AİHM ve dünyanın çeşitli yerlerinde alınan kararlara dikkat çekti.

“Başörtüsü sadece dini dışa vurum değil aynı zamanda ibadet şeklidir” diyen Polili “Tüzüğe göre başörtüsü olanlar inançlı, başörtüsü olmayanlar inançsız” dedi, bunun Anayasa’ya aykırı olduğunu vurguladı.

Polili ayrıca, “Burada dini sembollerde tüm dinlerde eşitlik ilkesine göre davranılmadı. Tüm dini semboller yasakken, başörtüsü yasak değil.” ifadelerini kullandı. Mahkemeye dinlenmeye devam edilmek üzere 1 saat ara verildi.