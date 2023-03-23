‘Mahkeme Salonu’nda polislere saldırdı’

Mahkeme Salonu’nda görevli polisleri darp ettiği gerekçesi ile tutuklanan zanlı M.A mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede bilgi veren polis memuru Murat Erbil, zanlının, "Kasti Hasar”, “Polisi Darp Ve Görevinden Men Etmek”, “İthale-i Lisan, Rahatsızlık, Uygunsuz Tavır Hareket" suçlarından mahkemede olduğunu belirtti.

Polis, zanlının Lefkoşa Kaza Mahkemesi Ağır Ceza Salonu’nda hüküm kararı verilen arkadaşlarına sarılmak istediği gerekçesi ile kendisi engellemeye çalışan hükümlü tutukluların güvenliğinden sorumlu olan polis memurlarını darp ettiğini, görevinden men ederek, bağırıp rahatsızlık yaptığını belirtti.

Zanlının suçüstü tutuklandığını belirten polis, zanlının ileride davalarında hazır bulunmasını sağlanması için mahkeme tarafından uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 2 kefilin 200 bin TL kefalet senedi imzalaması, 15 bin TL nakdi teminat yatırması ve zanlının haftada 2 gün polise ispat-ı vücutta bulunması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.