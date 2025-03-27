Mağusa’dan çıkan gemide 12 kilo uyuşturucu bulundu, 2 kişi tutuklandı

YENİDÜZEN - ÖZEL

Gazimağusa Limanı’ndan çıkan ve Mersin’de duran “KKTC bandıralı” bir gemiden 12 kilo uyuşturucu çıktı, kaptan ve ikinci kaptan tutuklandı.

YENİDÜZEN’in elde ettiği bilgilere göre 25 Mart Salı günü Mağusa Limanı’ndan çıkan “Alara” isimli “RoRo” gemisinde, Çarşamba gün öğlen saatlerinde Mersin’e vardı.

Gemide bugün TC polisi tarafından operasyon yapıldı, 12 kilo uyuşturucu madde tespit edildi.

Elde edilen bilgilere göre kaptan ve ikinci kaptan tutuklandı. Söz konusu uyuşturucu maddelerin “eroin” olduğundan şüpheleniliyor. Geminin sahibi olan şirketin liman işçilerine borcu olduğu, bu kapsamda geminin uzun süredir limanda tutulduğu öğrenildi.

Elde edilen bilgilere göre geminin Mağusa Limanı’ndan çıkış yaptığı tarihten kısa bir süre önce şirket, liman işçilerine olan yüklü miktardaki borcu ödedi.