Mağusa’da soygun, 1 tutuklu, arananlar var

Mağusa’da soygun ve zorla alıkoyma suçlarından 1 kişi tutuklandı. Olayla ilgili diğer zanlılar ise aranıyor.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Mağusa’da 28 Şubat’ta C.G.I. (E-27) ve beraberinde bulunan henüz tespit edilemeyen meçhul şahıslar, Uchenna Nwrugbe Ezenwa’nı, ikametgahında darp edip, bir adet dizüstü bilgisayar ve iki adet cep telefonunu zorla aldıktan sonra, bir şahsa ait hesaba 1990 TL havale yapmasını sağladıkları tespit edildi.

Aynı kişilerin, 1 Mart’ta da yine adı edilenin başka bir adrese gelmesini sağlayıp, rızası dışında zorla alıkoyduktan sonra darp edip bir başka şahsın hesabına 1400 TL ve 100.000 Nijerya Nayrası (1923 TL karşılığı) havale yapmasını sağlayarak, polise gitmesi durumunda kendisine zarar verecekleri yönünde şiddet tehdidinde bulundukları belirlendi.

Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen soruşturmada C.G.I. tespit edilerek, tutuklandı, diğer zanlılar ise aranıyor.



Turunçlu’da kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu… 1 kişi daha tutuklandı



Turunçlu köyü girişinde 25 Şubat’ta Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sonucu E.T.’nin (E-27) tasarrufunda yaklaşık 30 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak tutuklandığı bildirilmişti.

Yürütülen ileri soruşturmada mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen ve aranmakta olan B.S. (E-36), dün tespit edilerek, tutuklandı.



İthali yasak 27 paket sigara… 1 kişi tutuklandı



Mağusa Limanı’nda dün saat 17.00 sıralarında, İ.M.’nin (E-27) kullanımında bulunan araçta yapılan aramada, tasarrufunda KKTC’ye ithali yasak olan 27 paket sigara bulunduğu tespit edildi. İ.M tutuklandı.

10 kişi sokağa çıkma yasağını ihlal etti

Sokağa çıkma yasağı kapsamında; dün, ülke genelinde polis tarafından gerçekleştirilen denetimler sonucu toplam 10 kişinin sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği tespit edildi. Bahse konu şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

