Mağusa-Lefkoşa anayolunda kaza: 2 yaralı

Mağusa - Lefkoşa anayolu, Korkuteli-Dörtyol arasında meydana gelen kazada 2 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Polis açıklaması şöyle

"Saat 19.30 sıralarında, Gazimağusa- Lefkoşa Anayolu üzerinde (Korkuteli – Dörtyol arasında) , Şükrü Çelik (E-58), yönetimindeki KP 673 plakalı van araç ile batı istikametine doğru seyrettiği sırada, önünde aynı istikamete doğru seyreden aracı geçtikten sonra direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun solundan çıkarak çelik bariyerlere çarpıp yol içerisine savrulması sonucu o esnada arkasından aynı istikamete doğru seyreden Serkan Zabun (E-19) yönetimindeki DD 674 plakalı aracın önünü tıkaması sonucu çarpışmışlardır. Kaza sonucu yaralanan KP 673 plakalı araç sürücüsü Şükrü Çelik ile aynı araçta yolcu olarak bulunan Ahmet Karataş (E-45) kaldırıldıkları Gazimağusa Devlet Hastanesinde tedavileri halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir."