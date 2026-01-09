Mağusa Kent Orkestrası’ndan "Kış Konseri"

Mağusa Kent Orkestrası, Mağusa Belediyesi’nin organizasyonunda düzenlenen "Kış Konseri" ile sanatseverlerle buluştu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Merkezi'nde (KÜKOM) gerçekleştirilen konser, izleyicilerden beğeni topladı.

Şefliğini Oskay Hoca’nın üstlendiği, solist olarak Eril Cambaz ve Ezgi Akgürgen’in sahne aldığı konserde, klasik müzikten popüler eserlere, Türkçe ve yabancı parçalardan oluşan repertuvar, dinleyicilerden tam not aldı.

Konser sonunda, Gazimağusa Belediye Başkanı Süleyman Uluçay, sahneye çıkarak Mağusa Kent Orkestrası’nı ve gecede sahne alan sanatçıları tebrik etti. Başkan Uluçay, başarılı performansları dolayısıyla orkestra ve solistlere çiçek takdim ederek teşekkürlerini iletti.