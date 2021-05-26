Mağusa İnisiyatifi “Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısı tahrip edildi”

Mağusa İnisiyatifi, Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının görmezden gelindiğini ve Mağusa Surlariçi’nin kültürel yapısının tahrip edildiğini açıkladı.



“Mağusa Surlariçi 2300 yılı aşkın tarihe sahip, onlarca medeniyete ev sahipliği yapan bir kültürel değerdir” diyen Mağusa İnisiyatifi, bu değerin korunmasının önemine dikkat çekti.

Mağusa İnisiyatifi, eski eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu kararlarının hiçe sayılarak, Ravelin üzerine beton dökülüp bayrak direkleri dikildiğini belirtti, “Yapılan tahribat ile milliyetçi arzularını tatmin etmek isteyen kesimlerin, kente saygısızlık gösterdiği açıktır” dendi.

Açıklamada şu talep dile getirildi:

“Mağusa İnisiyatifi olarak Mağusa Suriçi'nde Ravelin Burcu üzerine beton dökerek dikilen bayrak direklerinin kaldırılmasını ve verilen tahribatın bir an evvel durdurulmasını, bu tahribatı yapanlara yasal işlem yapılmasını talep ediyoruz.”