LTB Şehirde Yeni Yıl etkinlikleri 27 Aralık’a kadar devam ediyor
Lefkoşa Türk Belediyesi, yeni yılı başkentte birbirinden renkli etkinliklerle karşılıyor. “Şehirde Yeni Yıl” etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı, 27 Aralık’a kadar buz pateni, konserler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapıyor.
Yeni yıl atmosferini şehre taşıyan etkinliklerin buz pateni pisti, 27 Aralık’a kadar hafta içi 11.00–20.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında açık olacak.
Etkinlik alanına ücretsiz otobüs servisi
Lefkoşa Türk Belediyesi, yurttaşların etkinlik alanına rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 27 Aralık’a kadar ücretsiz otobüs servisi hizmeti sunuyor.
Mücahitler Gazinosu önü ve Selimiye Meydanı (Belediyeler Birliği önü) kalkış noktalarından otobüs seferleri; hafta içi 16.00 – 20.00 ve hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ayrıca etkinliğe özel olarak Lefkoşa Türk Lisesi otoparkı yurttaşların kullanımına açık olacak. Katılımcılar araçlarını buraya park ederek etkinlik alanına kolaylıkla ulaşabilecek.
Etkinlik Programı
24 Aralık Çarşamba
- 17.30 – Kar Şovları
- 17.30 – Noel Baba
- 19.00 – Reva Konseri
- 21.00 – Radyo Juke DJ
25 Aralık Perşembe
- 17.30 – Kar Şovları
- 17.30 – Noel Baba
- 19.00 – Bikem Tunar Konseri
- 21.00 – Radyo Juke DJ
26 Aralık Cuma
- 17.00 – Yüz Boyama
- 17.00 – Jonköler Show
- 17.30 – Kar Şovları
- 17.30 – Noel Baba
- 19.00 – Lütfiye Özipek & LBO Konseri
- 21.00 – Radyo Juke DJ
27 Aralık Cumartesi
- 14.30 – Hanife Tayyareci ve Kırpık
- 15.00 – Yüz Boyama & Bubble Show
- 17.30 – Kar Şovları
- 17.30 – Noel Baba
- 19.00 – FLEX & LBO