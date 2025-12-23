LTB Şehirde Yeni Yıl etkinlikleri 27 Aralık’a kadar devam ediyor

Lefkoşa Türk Belediyesi, yeni yılı başkentte birbirinden renkli etkinliklerle karşılıyor. “Şehirde Yeni Yıl” etkinlikleri kapsamında Selimiye Meydanı, 27 Aralık’a kadar buz pateni, konserler, çocuk etkinlikleri ve sahne gösterilerine ev sahipliği yapıyor.

Yeni yıl atmosferini şehre taşıyan etkinliklerin buz pateni pisti, 27 Aralık’a kadar hafta içi 11.00–20.00, hafta sonu ise 10.00–20.00 saatleri arasında açık olacak.

Etkinlik alanına ücretsiz otobüs servisi

Lefkoşa Türk Belediyesi, yurttaşların etkinlik alanına rahat ve güvenli ulaşımını sağlamak amacıyla 27 Aralık’a kadar ücretsiz otobüs servisi hizmeti sunuyor.

Mücahitler Gazinosu önü ve Selimiye Meydanı (Belediyeler Birliği önü) kalkış noktalarından otobüs seferleri; hafta içi 16.00 – 20.00 ve hafta sonu 10.00 – 20.00 saatleri arasında gerçekleştiriliyor. Ayrıca etkinliğe özel olarak Lefkoşa Türk Lisesi otoparkı yurttaşların kullanımına açık olacak. Katılımcılar araçlarını buraya park ederek etkinlik alanına kolaylıkla ulaşabilecek.

Etkinlik Programı

24 Aralık Çarşamba

17.30 – Kar Şovları

17.30 – Noel Baba

19.00 – Reva Konseri

21.00 – Radyo Juke DJ

25 Aralık Perşembe

17.30 – Kar Şovları

17.30 – Noel Baba

19.00 – Bikem Tunar Konseri

21.00 – Radyo Juke DJ

26 Aralık Cuma

17.00 – Yüz Boyama

17.00 – Jonköler Show

17.30 – Kar Şovları

17.30 – Noel Baba

19.00 – Lütfiye Özipek & LBO Konseri

21.00 – Radyo Juke DJ

27 Aralık Cumartesi