LTB, Kuyumcular Sokak'ta çalışmalara 15 Ocak'ta başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) yayalaştırma ve yenileme çalışmaları Surlariçi Bölgesi’nde Kuyumcular Sokak’ta 15 Ocak’ta başlıyor.

LTB’den yapılan açıklamada, Lefkoşa Türk Belediyesi'nin son dönemlerde özellikle genç girişimcilerin kafe ve eğlence tarzı mekânları açmasıyla yeni bir dinamiğe kavuşan sokakta, şehrin tarihi ve sosyal dokusuna uygun çalışmalar yapacağı belirtildi.

Açıklamada, LTB Başkanı Mehmet Harmancı’nın drenaj, altyapı yenilemeleri, zemin iyileştirme ve parke döşeme işlemleri ile ilgili proje çalışmaları öncesinde Kuyumcular Sokak’a giderek, esnafın görüş ve önerilerini dinlediği ve çalışmalara dair soruları cevapladığı kaydedildi.