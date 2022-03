LTB-EMAA bahar dönemi kursları için kayıtlar başladı

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) ve Akdeniz Avrupa Sanat Derneği (EMAA) iş birliği ile düzenlenen bahar dönemi kursları için kayıtlar başladı.

Belediye’den verilen bilgiye göre, LTB ile EMAA’nın 2015 yılından itibaren yaz, ilkbahar ve kış dönemi olarak gerçekleştirdiği kurslarda, farklı yaş gruplarından çocukların sanatsal faaliyetlere katılması, çocukların okul dışındaki zamanlarını etkin değerlendirmesi, becerilerini geliştirmesi ve öğretici bilgiler eşliğinde keyifli zaman geçirmesi hedefleniyor.

Toplamda 2 ay boyunca EMAA binasında gerçekleştirilecek ve 400 TL kayıt ücreti olan kurslara başvurular, 18 Mart tarihine kadar mesai saatleri içerisinde LTB Dış İlişkiler Birimi’ne (LTB binası 3. kat) yapılacak.

19 Mart Cumartesi günü başlayacak kurslarla ilgili ayrıntılı bilgi mesai saatleri içerisinde 22 85221 (dahili 1328) numaralı telefondan alınabilir.

Çocuk atölyesi, müzik, hareket ve oyun atölyesi ile resim atölyesi olarak belirlenen yeni dönem kurslar, 6 ile 11 yaş arasındaki çocuklara yönelik olarak yapılacak.

Kurslara ilişkin detaylar şu şekilde:

“Çocuk Atölyesi: Eğitmen: Ozan Özgenler, her cumartesi 10.00-11.00 (6-8 yaş), 11.30-12.30 ( 9-11 yaş)

Müzik, Hareket ve Oyun Atölyesi: Eğitmen: Zehra Onbaşı Yılmaz, her cumartesi, 14.00-14.40 (7-11 yaş)

Resim Atölyesi: Eğitmen: Ülviye Karabaşak, her cumartesi, 13.30-14.30 (6-8 yaş), 15.00- 16.00 (9-11 yaş).”