Liderlerin ara bölgedeki görüşmesi başladı

Kıbrıslı Türk "lider" Ersin Tatar ve Kıbrıslı Rum lider Nikos Hristodulidis’in görüşmesi başladı.

Saat 10.45’te başlayan görüşme Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi ve Kıbrıs'taki Birleşmiş Milletler Barış Gücü (UNFICYP) Misyon Şefi Colin Stewart’ın ara bölgede bulunan ikametgahında gerçekleşiyor.

İkametgah önünde Stewart ve diğer BM yetkilileri tarafından önce Tatar, ardından da Hristodulidis karşılandı.

Tatar’a Kıbrıslı Türk müzakereci Güneş Onar, Hristodulidis’e ise Kıbrıslı Rum müzakereci Menelaos Menelau eşlik ediyor.

Görüşmede, iki lider yeni geçiş noktalarının açılabilmesine yönelik istişarelerde bulunması öngörülüyor.

Ersin Tatar’ın görüşme ardından basına açıklama yapması bekleniyor.

Tatar daha önce, Kermiya'da yaşanan sıkışıklığı da giderecek Lefkoşa’da ikinci bir araçlı geçiş noktasının açılmasının şart olduğunu söyleyerek, Haspolat kapısının açılmasını önermişti. Haspolat kapısının açılmasıyla araçlı geçişlerde rahatlama sağlanması, aynı zamanda iki taraf arasında yeşil hat tüzüğü kapsamında gerçekleştirilen ticaretin hacminin arttırılması hedefleniyor.

Tatar, Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’la yaptıkları ortak basın toplantısında Kıbrıslı Rum lidere bu konuda yeniden çağrıda bulunmuş, Haspolat kapısına bir karşılık istiyorsa bir an önce bir geçiş kapısı önerisi yapmasını istemişti. Kıbrıs Rum tarafı ise Haspolat geçiş noktasına karşılık, başka bir geçiş noktası değil yatay ve güneyden güneye olacak şekilde transit geçişler talep ediyor.

İki lider en son aralık ayında Stewart’ın düzenlediği “Yıl Sonu Resepsiyonu”nda bir araya gelmişti.

Haber: Cemre Peral Yanıker – İbrahim Diran (Tak)