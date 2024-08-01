Leymosunlular Antik Liman’da buluştu

Leymosun Kültür Vakfı’nın Girne Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlediği geleneksel 9. Leymosunlular Şöleni, dün akşam Girne Antik Liman’da yapıldı.

Belediyenin açıklamasına göre, her yıl Boğaz Piknik alanında, piknik başlığı altında düzenlenen organizasyon bu yıl ilk kez “Leymosunlular Şöleni” adı altında Girne Antik Liman’da düzenlendi.

Şölenin açılışında Leymosun Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Yücem Rasımoğlu ve Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul birer konuşma yaptı.

Etkinlik boyu Leymosun’a özel ürünlerin de bulunduğu yiyecek içecek stantları ile el işi stantlarının hizmet verdiği akşamda, Lefkoşa Folklor Derneği halk dansları gösterisi sergilerken, Grup Otantik ise çaldığı Kıbrıs havaları ile ziyaretçilere eğlence dolu bir gece yaşattı.

Gecenin sonunda ise Leymosun Kültür Vakfı’nın geleneksel piyangosu çekildi.