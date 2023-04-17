Lefkoşa’daki bir otoparkta kavga : “Yere düşürüp kafatasını çatlattı”

Lefkoşa’da bir otoparkta çıkan kavga sonucu bir kişinin kafatası çatladı, olayla ilgili H.A. isimli şahıs tutuklandı.

Mahkeme olayı aktaran polis memuru Ali Yeşildal, H.A. isimli zanlının “Vahim Zarar, Ciddi Darp ve Darp” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, geçtiğimiz Perşembe günü Lefkoşa'da bir park yeri yüzünden tartışmış olduğu Ş.Ö. isimli şahsı yere düşürüp kafatasında çatlak oluşması sonucu vahim zarara uğrattığını söyledi.

Polis, Ş.Ö. isimli şahsın, Lefkoşa Devlet Hastanesi’ndeki Dahiliye Servisi’nde müşahede altına alındığını, zanlının ise derdest emri gereğince tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının KKTC vatandaşı olup üniversitede eğitim gördüğünü, bu aşamada meseleye etki edebileceği derecede soruşturmanın tamamlanmış olduğunu söyleyerek, mahkemenin uygun göreceği bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yargılanıncaya değin yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 10 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.