Lefkoşa’da yaya çarptılar: 1 yaralı

Lefkoşa’da bu akşamüzeri trafik kazası meydana geldi. Kazada karşıdan karşıya geçmeye çalışan 79 yaşındaki Turan Kaynar’a Hüseyin EKER yönetimindeki motor çarptı. Kazada yaralanan Turan Kaynar, Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklama şöye:

“14.11.2020 tarihinde, saat 17:40 sıralarında, Lefkoşa'da Kemal Şemiler Caddesi üzerinde Hüseyin EKER (E-41), yönetimindeki RF 153 plakalı motosiklet ile batı istikametinden doğu istikametine doğru seyrettiği sırada, Köseoğlu Market önlerine geldiği zaman yolun kuzey kısmından güney kısmına doğu yaya olarak geçmeye çalışan Turan KAYNAR (K-79)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan yaya Turan KAYNAR kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde tedavisi halen sürüyor. Soruşturma devam etmektedir.”