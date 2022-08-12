Lefkoşa’da önce darp ettiler, sonra odaya kilitleyip para talep ettiler!

Lefkoşa’da meydana gelen “Zorla İnsan Kaçırma, Şiddet Kullanma Tehdidi, Ciddi Darp” suçları ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar M.S., A.H.A., R.O.M.S. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Kazım Sevinç, 7 – 8 Ağustos 2022 tarihleri arasında, Lefkoşa – Yenişehir’de ikamet eden zanlıların, cüzdanından 100 STG ve 700 TL nakit parayı sirkat ettiği gerekçesiyle konuşmak için çağırdıkları R.G.’nin yüzüne vücudunun mühtelif yerlerine vurup, sağ gözünde ‘ekimoz’ olmasına sebebiyet verip, ciddi şekilde darp ettiklerini aktardı.

Polis, darp olayının ardından, R.G.’yi evin yatak odasına götürüp kapıyı kilitlediklerini, 3bin 150 TL nakit parayı vermezse evden çıkmasına izin vermeyeceklerini beyan ederek tehdidi edip alıkoyarak zorla insan kaçırma suçunu işlediklerini anlattı.

Polis, zanlıların 08.08.2022 tarihinde suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, tahkikatın devam ettiğini, mesele ile ilgili olarak aranan 2 şahsın olduğu, alınması gereken ifadelerin, güvenlik kameralarının incelenmesi gerektiği, zanlıların serbest kalması durumunda alınacak ifadelere ve aranmakta olan kişilere etki etme olasılığı bulunduğundan zanlıların poliste 6 gün tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Hazal Hacımulla, zanlıların 6 gün tutuklu kalmasına emir verdi.