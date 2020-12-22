Lefkoşa'da korkutan kaza
Lefkoşa Göçmenköy'de bulunan trafik ışıklarında az önce iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi, yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı.
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Lefkoşa Göçmenköy'de bulunan trafik ışıklarında az önce iki aracın karıştığı bir trafik kazası meydana geldi.
NL 693 plakalı salon araç ile ZNH 774 plakalı kiralık aracın karıştığı kazada yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Ayrıntılar gelecek
Fotoğraflar: Devrim DEMİR
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Etiketler : trafik kazası