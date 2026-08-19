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Lefkoşa’da kahvehanedeki tartışmada bir kişinin burnunu kıran şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da kahvehanedeki tartışmada bir kişinin burnunu kıran şahıs tutuklandı

Lefkoşa’da bir kahvehanede 17 Haziran’da çıkan tartışmada M.K.’nin (E-49) burnuna yumruk vurarak burun kemiğinin kırılmasına neden olan S.Ş. (E-46) tutuklandı.

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Lefkoşa’da bir kahvehanede 17 Haziran’da çıkan tartışmada M.K.’nin (E-49) burnuna yumruk vurarak burun kemiğinin kırılmasına neden olan S.Ş. (E-46) tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada S.Ş. tespit edilerek tutuklandı.

-İkamet izinsiz 7 kişi tutuklandı

Öte yandan polis ekipleri tarafından ülke genelinde kaçak yaşamla mücadele kapsamında dün gerçekleştirilen kontrol ve denetimlerde, ikamet izinsiz 7 kişi tutuklandı.

Olaylarla ilgili polis soruşturması devam ediyor.

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