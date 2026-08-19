Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Girne Açık Pazarı ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Çarşamba günleri Girne’de kurulan Girne Açık Pazarı ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erhürman, pazara gelen yurttaşlar ve pazar esnafı ile sohbet etti.

Yurttaşlar Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'a yoğun ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Erhürman’a ziyaretinde Girne Belediye Başkanı Murat Şenkul da eşlik etti.