HPV aşısı uygulaması 16 Eylül’e kadar uzatıldı
Sağlık Bakanlığı, 13 yaş grubu için aşı takvimine eklenen HPV aşısı uygulamasının yoğun talep nedeniyle 16 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, 13 yaş grubu için aşı takvimine eklenen HPV aşısı uygulamasının yoğun talep nedeniyle 16 Eylül tarihine kadar uzatıldığını açıkladı.
Bakanlık'tan yapılan açıklamada, 20 Ağustos-16 Eylül tarihleri arasında, 18 yaşından gün almamış kişilerin HPV aşısı uygulaması için belirlenen merkezlere başvurabileceği belirtildi.
Açıklamada, başvurularda ilk müracaat edenlere öncelik verileceği vurgulandı.
HPV aşısının uygulanacağı merkezler şöyle:
"Lefkoşa: Tren Yolu Sağlık Merkezi, Dr. Engin Arkan Değirmenlik Sağlık Merkezi ve Acil Durum Hastanesi Çocuk Aşı Polikliniği.
Gazimağusa: Maraş Sağlık Merkezi, Akdoğan Sağlık Merkezi, Geçitkale Sağlık Merkezi ve Serdarlı Sağlık Merkezi.
Girne: Lapta Sağlık Merkezi ve Esentepe Sağlık Merkezi.
Güzelyurt: Güzelyurt Sağlık Merkezi.
Lefke: Lefke Sağlık Merkezi.
İskele: Dr. Orhan Müderrisoğlu İskele Sağlık Merkezi, Yenierenköy Sağlık Merkezi ve Havva Yekta Kurteli Mehmetçik Sağlık Merkezi."