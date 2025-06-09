Lefkoşa’da hırsızlık girişimi ve darp

Lefkoşa’da bu sabah bir apartman dairesinde misafir olarak bulunan U.J. (E-23), 221 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, aynı apartmanda sakin B.S.’ye (E-56) ait başka bir ikametgahın tuvalet penceresini açıp cürüm işlemek kastıyla içeriye girdi.

Kendisini durdurmaya çalışan ev sakini B.S’ye yumruk vurup darp eden ve tuvalet kapısına da yumruk vurarak, kıran U.J. tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

Mormenekşe-Mutluyaka arasında yangın

Mormenekşe-Mutluyaka köyleri arasında dün öğle saatlerinde H.D.(E-40), yetkili makamdan izinsiz ve gerekli önleyici tedbirleri almadan, kendisine ait bahçe evinin avlusunda 7 ayrı yerde temizlik maksatlı ateş yaktı. Ateş, kendisine ait 30 adet kelepçeli hortum ile başka bir şahsa ait 5 dönümlük alan içerisinde ekili olan biçilmemiş arpa ve kuru otların yanmasına sebep oldu. Bahse konu şahıs aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Hayvanları zarar verdi

Dipkarpaz’da Ayfilon bölgesinde, önceki gün A.K.(E-38) sorumluluğunda bulundurduğu küçükbaş hayvanları başıboş bırakması sonucu, konu hayvanların bir şahsa ait tarlaya girip ekili ürünlere zarar vermesine sebep oldu. Olay polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada, A.K. aleyhinde yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.

Girne’de sarhoşluk

Girne’de faaliyet gösteren bir otelin 3’üncü katındaki koridor alanında, O.U.(E-31) 317 miligram alkollü içki tesiri altında sarhoş olduğu sırada, makul mazereti olmaksızın yüksek sesle bağırıp çağırmak suretiyle rahatsızlık yaptı. Bahse konu şahıs suçüstü tutuklandı, soruşturma devam ediyor.

Karpaz'da trafik kazası: Yaralanan olmadı

Dipkarpaz-Ayfilo anayolu üzerinde, bu sabah Dilber Necatoğlu (K-31) 98 miligram akollü içki tesiri altında, yönetimindeki HE 004 plakalı salon araç ile Dipkarpaz istikametine doğru dikkatsiz şekilde seyrettiği sırada, direksiyon hakimiyetini kaybederek yolun sağ şeridine geçmesi sonucu, o esnada karşı istikametten gelmekte olan Ratip Arkoç (E-58) yönetimindeki DY 464 plakalı Jeep aracın sağ kısmına çarptı. Kaza sonucu yaralanan olmadı.

HE 004 plakalı araç sürücüsü Dilber Necatoğlu aleyhinde, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından yasal işlem başlatıldı. Soruşturma devam ediyor.