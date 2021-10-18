Lefkoşa’da grup kavgası: 8 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da “Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma” suçlarından 8 kişi tutuklandı, zanlılar H.Ç, A.U.G, H.Ö, T.Y, R.Y, T.K, O.B ve M.K mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede ifade veren polis memuru Kazım Sevinç, zanlı H.Ç ve zanlı A.U.G’nin ‘Sirkat, Kasti Hasar, Ciddi Darp, Tecavüzi Alet Taşıma’ suçlarından tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlı H.Ç’nin 12 Ekim saat 20.00 sularında, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Onkoloji servisi park alanında, ‘konuşmak istediği’ gerekçesi ile kendisini aracı ile alan Ü.E’yi darp ettiğini, o esnada olay yerine gelen zanlı A.U.G’nin kavgaya karışarak Ü.E’yi darp ettiğini söyledi. Ardından A.U.G ile aynı araçta gelen diğer iki zanlı H.Ö ve T.Y’nin de araçtan inerek kavgaya karıştığı polis tarafından mahkemeye aktarıldı. Ü.E’nin zanlıların ellerinden kurtulup olay yerinden uzaklaştığını belirten polis, zanlı H.Ç’nin söz konusu aracın camlarına vurarak arabayı kasti hasara uğrattığını ve aracın içindeki cep telefonunu da çaldığını aktardı. Polis, bu esnada yoldan geçen M.Ü ve İ.H.Ü’nün olayı görüp ayırmak istedikleri esnada olay yerine gelen diğer zanlılar R.Y, T.K ve O.B tarafından darp edildiklerini söyledi.

Polis, son zanlı M.K’nin yeni tutuklandığını ve tahkikatın henüz tamamlanmamış olduğunu, incelenmesi gereken kamera görüntüleri, aranan bir şahıs daha olduğunu belirterek, tahkikatın salimen yürütülebilmesi için zanlıların 1 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Jale Dizdarlı Ergüden, zanlıların 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.