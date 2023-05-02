Lefkoşa’da ciddi darp… “2 kişi daha aranıyor”

Lefkoşa’da, aralarında tartışma çıkması sonucu iki kişiyi ciddi şekilde darp eden 3 zanlıdan biri, tespit edilerek tutuklandı.

Polis, 2 kişinin arandığını bildirirken, mahkeme, zanlının 3 gün süreyle soruşturma maksatlı poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Mahkemede olayı aktaran polis, K.N. isimli zanlının “Ciddi Darp” suçlamasıyla tutuklandığını söyledi.

Polis, 30 Nisan tarihinde Lefkoşa’da zanlının, kimliği meçhul 2 erkek şahısla aralarında çıkan sözlü tartışma neticesinde aynı yerde oturmakta olan M.K. ve İ.K. isimli şahısları ciddi şekilde darp ettiklerini anlattı.

Polis, zanlının tutuklandığını ve olayla ilgili kimliği meçhul 2 erkek şahsın arandığını söyledi.

Aynı gün şikayetçinin doktor kontrolünden geçirildiğini ve başına aldığı darbelerden dolayı tomografi çekilmesi sağlandığını ancak henüz doktor raporlarının temin edilemediğini söyleyen polis, meselede vahim zarar suçunun da oluşmasının muhtemel olduğunu belirtti.

Polis, mesele ile ilgili soruşturmanın yeni başladığından incelenmesi gereken kamera görüntüleri ve alınacak ifadeler olduğunu söyleyip, zanlının 3 gün süre ile poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 3 gün tutuklu kalmasına emir verdi.