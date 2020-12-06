Lefkoşa’da bisikletliye çarptılar

Lefkoşa’da meydana gelen trafik kazasında, 63 yaşındaki bisiklet sürücüsü Ramazan Altay yaralanarak Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bisikletiyle Lefkoşa Devpa önünde gitmekten olan Ramazan Altay’a, Mehmet Günen yönetimindeki araç çarptı.

Kazayla ilgili Polis’in açıklaması şöyle:



“6.12.2020 tarihinde saat 19.00 sıralarında, Lefkoşa'da Şht Ecvet Yusuf Caddesi üzerinde, Mehmet Günen (E-22), yönetimindeki MC 625 plakalı salon araç ile kuzey istikametine doğru seyrettiği sırada Devpa Çemberine yaklaştığı sırada o esnada yol içerisinde bisikleti ile aynı istikamete doğru giden Ramazan Altay (E-63)'a çarpmıştır. Kaza sonucu yaralanan bisiklet sürücüsü Ramazan Altay kaldırıldığı Lefkoşa Dr Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin ardından müşahede altına alınmıştır.”