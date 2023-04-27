Lefkoşa’da bir garip olay

“Neden evinin kapısını ve penceresini çalıp çocuğuna küfür ederek korkuttuğunu sormak için” gelen amcasını çakmak gazı tüpüyle darp ettiği tespit edilen İ.Y. isimli zanlı tutuklandı.

Mahkemede olayı aktaran polis memuru Cansel Mimar, İ.Y. isimli zanlının, “Yaralama, Ciddi Darp, Sarhoşluk, Rahatsızlık, İtale-i Lisan, Uygunsuz Tavr-1 Hareket” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Polis, zanlının Pazar gün Lefkoşa'da Müftü Hilmi Sokak üzerinde bulunan evinde, kendisine “Neden evinin kapısını ve penceresini çalıp çocuğuna küfür ederek korkuttuğunu sormak için” gelen amcası Yasin Yağmur' un başına metal çakmak gazı tüpünün kesici alt kenar kısmı ile birçok kez vurarak yaraladığını aktardı.

Polis, olayda kullanılan çakmak gazı tüpünün sokak üzerinde bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis, zanlının olay yerine vasıl olan polis mensupları tarafından tespit edilip suçüstü hali gereği tutuklandığını söyledi.

Polis, zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışını yasaklayarak, 15 bin TL nakdi teminat yatırması, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması ve 2 kefilin 200 bin TL’lik kefalet senedi imzalaması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.