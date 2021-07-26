Lefkoşa’da ‘bıçaklama’ soruşturması tamamlandı Polis: Yemeğini istedi, bıçakladı

Lefkoşa’da ev arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı V.A.O’nun ‘öğrenci’ statüsünde ülkede olduğu tespit edildi.

Polis, yaralanan Andy Nyebuchiba Ogunka’nın hayati tehlikesi olmadığını aktardı, soruşturma kapsamında olayda kullanılan bıçağı emare olarak aldı.

Olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığı polis tarafından mahkemede açıklandı.

Yargıç Temay Sağer, zanlının teminat şartlarını yerine getirmesi koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi.

Sağ omzundan bıçakladı

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Gültekin Sancar olayla ilgili bulguları aktardı.

Sancar huzurda bulunan zanlı V.A.O’nun 22 Temmuz’da saat 23.30 raddelerinde Lefkoşa'da ev arkadaşı olan Andy Nyebuchiba Ogunka'yı kendinden yemeğini istediği için 24 santimetre uzunluğundaki bıçağı sağ omzuna 1 kere saplayıp, 1 santimetrelik kesi oluşmasına sebebiyet vererek yaralanmasına sebep olduğunu söyledi.

Zanlı ‘öğrenci’ statüsünde…

Polis müştekinin ayni gün Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Servisi'nden taburcu edildiğini söyledi.

Olayda kullanılan bıçağın emare alındığını belirten polis memuru, müştekinin hayati tehlikesi bulunmadığını ifade etti.

Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın tamamlandığını ve zanlının ülkemizde öğrenci statüsünde olduğunu belirterek uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Temay Sağer zanlının davalarında hazır bulunması maksadı ile yurt dışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün en yakın polis karakoluna ispati vücutta bulunması ve 10 bin TL nakit teminat yatırması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.