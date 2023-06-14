Lefkoşa Sanayi bölgesinde darp: 2 yaralı, 1 tutuklu, 1 kişi aranıyor

Lefkoşa Sanayi bölgesinde, kuzeninin ayrılma aşamasında olduğu eşi ve erkek kardeşini darp ettiği iddiasıyla M.Y tutuklandı.

Polis olayla ilgili bir kişinin daha arandığını mahkemede açıkladı.

Zanlı hakkında 2 gün tutukluluk kararı alındı.

Polis memuru Ümit Karagöz, mahkemede olayla ilgili bilgi verdi.

Polis, zanlı M.Y’nin 13 Haziran’da Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde meydana gelen “Ciddi Darp ve Darp” suçlamasıyla tutuklandığını belirtti.

Zanlının söz konusu tarihte Class Oto isimli işletme önünde henüz aranmakta olan diğer bir zanlı ile ailevi problemlerinden dolayı kuzeninin ayrılma aşamasında olduğu eşi M.K ve kardeşi Z.K’yi darp ettiğini ifade etti.

Polis, zanlının tutuklandığını, olayla ilgili bir kişinin daha arandığını söyledi, bölgedeki kamera görüntülerinin inceleneceğini açıkladı.

Zanlının serbest kalmasının soruşturmayı etki edebileceğine değinen polis, 2 gün tutukluluk talep etti.

Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının 2 gün tutuklu kalmasına emir verdi. (Evrim KAMALI)