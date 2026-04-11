Lefkoşa-Mağusa ana yolunda tır dorsesi alev aldı

Lefkoşa-Mağusa ana yolunda İnönü-Turunçlu kavşakları arasında bir tır, dorsesinin sağ arka lastiğinin patlayıp sürtünmesi sonucunda alev aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre dün saat 12.30 sıralarında, Lefkoşa’ya doğru seyir halinde olan JN 193 plakalı tır araçta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın sonucunda, dorsenin sağ arka lastiği, çamurluğu, körüğü, körük pompası ile dorsenin arka ışık sistemine ait kablolar yanarak zarar gördü.