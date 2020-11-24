Lefkoşa-Girne yolunda kaza

YENİDÜZEN

Lefkoşa-Girne yolunda az önce trafik kazası meydana geldi... Boğaz istikametinde aynı şeritte giden iki lüks araç kaza yaptı. Kaza sonucu araçlardan biri yolun dışına savruldu.

Kazayla ilgili Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Saat 22.00 sıralarında, Lefkoşa - Girne Anayolunun 1-2 ' nci km'leri arasında, George Ashı Osamade (E-27), 61 mlgr alkollü içki tesiri altında yönetimindeki SJ 482 plakalı araç ile Girne istikametine doğru seyrettiği sırada o esnada önünde aynı istikamete doğru seyreden Asem Ahmad Awad Derbas (E-22) yönetimindeki KP 314 plakalı aracın arka kısmına çarpmıştır. Çarpmanın etkisi ile kontrolsüz bir sekilde savrulan KP 314 plakalı araç yolun solundan çıkıp durmuştur. Kaza sonucu yaralanan olmadı."