Lefke’nin planlı gelişimi Aziz Kaya ile devam edecek

Lefke Belediye Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Belediyesi Başkan adayı Aziz Kaya, Lefke esnafını, Sanayi bölgesini ve Lefke Avrupa Üniversitesi’ni ziyaret etti.

Ziyaretlerde CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman da hazır bulundu.

Lefke esnafı Aziz Kaya’ya yoğun ilgi gösterdi. Belediye meclis üyesi adaylarının da hazır bulunduğu ziyaretlerde, Aziz Kaya, “Lefke ve köylerinin planlı gelişimi yeni dönemde de devam edecek” ifadelerini kullandı.