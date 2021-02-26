Larnaka sokaklarından sağlık çalışanlarına sanatsal teşekkür

Larnaka’da yoğun sokaklardan birinin duvarlarına çizilen resimlerle koronavirüs pandemisi sürecinde en ön saflarda görev yapan sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.

AKEL Larnaka İlçe Komitesi’nin girişimiyle yapılan bu çalışmayla Yorgo Hristodulidis Caddesi yakınındaki çemberde sanatçı Hristos Kakullis tarafından duvara maskeli bir kadın hemşire ve kırmızı balonlu kalp çizildi; Rumca ve İngilizce “büyük teşekkür” ifadeleri yer aldı.

Cyprus Mail’inhaberine göre açılışta konuşan AKEL Genel Sekreeri Andros Kiprianu ve sanatçı Hristos Kakullis hazırladıkları bu jestle doktorlara ve hemşirelere minnettarlıklarını ifade etmek istediklerini söyledi.

Sanatçı Kakullis, “Bugün salgınla mücadele edenlere teşekkür için ilk adımı attık” dedi.

Kakullis’in 2017’de çizdiği resimle dünyanın en küçük resmi rekorunu kırdığı belirtildi.

AKEL Genel Sekreteri Andros Kiprianu, devlet doktorlarının ve hemşirelerinin uzun süredir devam eden birçok sorunla karşı karşıya olduğunu ve bazı koronavirüs hastalarının özel kliniklere nakledilmesi gerektiğini söyledi.

Kiprianu “Devlet hastaneleri, salgın sona erdiğinde ciddi mali sorunlar riskiyle karşı karşıya kalıyorlar… Gelirleri yok çünkü pandemi olaylarıyla ilgileniyorlar ve özel hastaneler tamamen dışlanıyor. Sorunun bir kısmını ve cevabını özel sektöre aktaran bir planın hazırlanmasını talep ediyoruz” dedi.