“Laik eğitime yönelik tüm dayatmalara karşı mücadelemiz sürecek”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS) Başkanı Selma Eylem, yaptığı yazılı açıklamada, 2025 yılında eğitimde yaşananlara dikkat çekti, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin Disiplin Tüzüğü’nde yaptığı değişiklikle kız çocukları üzerinden siyasal İslam dayatmasının önünü açtığını ifade etti. Eylem, Türkiye’deki AKP iktidarı tarafından organize edilen kişilerin siyah araçlarla okul bahçelerine girdiğini, ev ziyaretleriyle örgütlenmeler yapıldığını ifade etti.

Bu sürece karşı öğretmenlerin verdiği mücadeleye sendikalar, sivil toplum örgütleri, siyasi partiler ve toplumun geniş kesimlerinin destek verdiğini hatırlatan Eylem, “20 bin kişi sokaklarda, meydanlarda laik eğitim ve laik toplum iradesini ortaya koymasına rağmen Bakanlar Kurulu tüzüğü geçirme kararı aldı ve devam eden grevi yasakladı” dedi.

Eylem, öğretmenlerin ve sendika yöneticilerinin hedef gösterildiğini, hükümet ortağı parti ve örgütlediği çevreler ile organize troller ve havuz medya aracılığıyla tehdit, hakaret ve itibarsızlaştırma kampanyalarına maruz bırakıldıklarını kaydetti. KTOEÖS’ün açtığı dava sonucunda tüzüğün usulen Anayasa’ya aykırı bulunduğunu anımsatan Eylem, buna rağmen eğitimdeki temel sorunların çözülmediğini belirtti.

“Eğitimde gericileştirme derinleşiyor”

Eylem açıklamasında, nitelikli, kamusal, bilimsel, demokratik, laik ve cinsiyet eşitlikçi eğitimin karşılıksız bırakıldığını vurgulayarak, gericileştirilen müfredatlara ve tarikat yapılanmalarına göz yumulduğunu söyledi. Eylem ayrıca elçilik bürokratlarının bakanlık içinde etkin rol almasına sessiz kaldığını ifade etti.

Sınıf mevcutlarının giderek arttığına dikkat çeken Eylem, bazı okullarda öğrenci sayısının 47’ye çıktığını, birçok okulda hâlâ 40’ın üzerinde öğrenci bulunan sınıflar olduğunu vurguladı. Atölye dersi olması gereken Teknoloji-Tasarım, Resim ve Bilgisayar derslerinde sınıfların birleştirildiğini belirten Eylem, tüzüğün gereğini talep eden öğretmenlere baskı yapıldığını, ardından grev yasağı getirildiğini söyledi.

“Konteynerlarda eğitim sürüyor”

KTOEÖS Başkanı Eylem, öğrencilerin ve öğretmenlerin konteynerlarda eğitim görmeye devam ettiğini, bazı okulların tamamen konteynerlardan oluşacak şekilde üçüncü yılına girdiğini belirtti. Güçlendirme ve ek bina inşaatlarının çocukların sınav haftalarında dahi sürdüğünü kaydeden Eylem, bu durumun eğitim ortamlarını olumsuz etkilediğini ifade etti.

İş insanları tarafından yapılan bazı okul binalarında dahi çevre düzenlemesinin tamamlanmadığını, Türkçe bilmeyen öğrencilerin yoğunlukta olduğu okullarda ciddi yönetim ve kadro eksiklikleri bulunduğunu dile getiren Eylem, “Bu koşullara rağmen ideolojik ‘tam gün’ dayatması sürdürülüyor” dedi.

“33 öğretmene soruşturma açıldı”

Eğitimde yaşanan sorunlara karşı mücadele eden öğretmenlerin baskı, tehdit ve organize saldırılarla karşı karşıya bırakıldığını belirten Eylem, bu süreçte 33 öğretmen hakkında soruşturma açıldığını açıkladı. Okullarda şiddet ve akran zorbalığının arttığını, ancak rehber öğretmen ve özel eğitim öğretmeni istihdamının artırılmadığını söyleyen Eylem, buna karşın Türkiye’den öğretmen görevlendirme dayatmasının sürdüğünü ifade etti.

“Hukuksuz uygulamalara karşı davalar sürüyor”

Eylem, sendikayla zorunlu istişare süreci işletilmeden yapılan öğretmen yer değiştirmeleri ve MEBBİS sistemine aktarılan milyonlarca liralık kamu kaynaklarının hukuksuz olduğunu savundu. Çok sayıda usul ve işlem hatasına karşı hukuki mücadele başlatıldığını ve davaların sürdüğünü kaydeden Eylem, istişarenin bakanlığın lütfu değil, yasal bir hak olduğunu vurguladı.

“Mücadelemiz sürecek”

Açıklamasının sonunda KTOEÖS Başkanı Selma Eylem, sahte diplomalar, usulsüzlükler, torpil iddiaları ve eğitimdeki keyfi uygulamalara dikkat çekerek, sendikanın okulda, sokakta ve mahkemelerde mücadelesini sürdüreceğini belirtti. Eylem, öğretmenlerin nitelikli, bilimsel ve laik eğitim ile laik, demokratik ve özgür bir toplum için bedel ödemeye devam ettiğini ve bu mücadelenin kararlılıkla süreceğini ifade etti.