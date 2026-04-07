LAÇ Belediyesi’nde dijital ödeme kolaylığı: Local Pay ile yeni dönem başladı

Creditwest Bank ile Lapta – Alsancak - Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi arasında hayata geçirilen Local Pay ile Kurum Fatura Ödemeleri iş birliği, düzenlenen protokol imza töreniyle resmiyet kazandı.

Creditwest Bank tarafından verilen bilgiye göre; taraflar, dijital ödeme çözümlerinin yaygınlaştırılmasına yönelik önemli bir adım atarken, iş birliğinin ilerleyen dönemde daha da geliştirilmesi yönünde ortak mesaj verdi.

Lapta – Alsancak - Çamlıbel (LAÇ) Belediyesi, yurttaşların daha hızlı, kolay ve kesintisiz hizmet sunma hedefi doğrultusunda dijital ödeme altyapısını güçlendirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Creditwest Bank’ın Mobil Ödeme Sistemi Local Pay ile belediyeye ait kurum fatura ödemeleri artık tamamen dijital ortamda gerçekleşecek.

Yenilik sayesinde vatandaşlar; belediyeye ait ödeme işlemlerini vezneye gitmeden, zaman kaybetmeden ve güvenli bir şekilde tamamlayacak. Herhangi bir banka kartını Local Pay uygulamasına kolayca tanımlanmasıyla birlikte, tüm LAÇ belediyesi fatura ödemeleri 7/24 erişilebilir hale gelecek.

“Fatura ödemelerinde hız ve konfor”

LAÇ Belediyesi’ne ait kurum fatura ödemeleri artık Creditwest Bank’ın Local Pay mobil uygulaması üzerinden hızlı, güvenli ve kullanıcı dostu bir deneyimle yapılabiliyor. Creditwest Bank güvencesiyle sunulan bu sistem sayesinde vatandaşlar, ödemelerini diledikleri yerden, diledikleri zaman gerçekleştirebiliyor.

Local Pay’in sunduğu pratik kullanım sayesinde, farklı bankalara ait kredi veya banka kartları sisteme saniyeler içinde tanımlanabiliyor; böylece ödeme süreçleri tamamen dijital, hızlı ve zahmetsiz hale geliyor üstelik Local Pay’den yapılan ödemelerde kullanıcılar hem Local Pay puanı kazanıyor hem de Local Pay çarkıfeleği çevirme hakkı kazanarak 100.000 ₺ kazanma şansı yakalıyor.

“Creditwest Digital ile yerel yönetimlerde dönüşüm”

Creditwest Bank, “Creditwest Digital” vizyonu doğrultusunda geliştirdiği yenilikçi çözümlerle, yerel yönetimlerde dijital dönüşümün öncülüğünü üstlenmeye devam ediyor. LAÇ Belediyesi ile hayata geçirilen bu iş birliği, teknolojinin gücünü kamu hizmetlerine taşıyarak vatandaş deneyimini üst seviyeye çıkarıyor.

Bu adım, yalnızca bir ödeme kolaylığı değil; aynı zamanda yerel yönetimlerde dijitalleşmenin hız kazanmasına yönelik güçlü bir vizyonun da yansıması olarak öne çıkıyor.

Zaheer: Kıbrıs’ta dijitalleşmenin ve teknolojinin öneminin farkındayız

Creditwest Bank Genel Müdürü Mazher Zaheer, protokol imza töreninde yaptığı açıklamada, bankanın dijitalleşmeye verdiği öneme dikkat çekti. Kıbrıs’ta teknolojinin ve dijital dönüşümün her geçen gün daha da kritik hale geldiğini vurgulayan Zaheer, bu doğrultuda yerel yönetimlerle kurulan iş birliklerinin büyük değer taşıdığını ifade etti.

Zaheer, LAÇ Belediyesi ile hayata geçirilen iş birliği sayesinde bankanın dijital hizmetlerinin daha geniş kitlelere ulaştığını belirterek, “Banka olarak özellikle Kıbrıs’ta dijitalleşmenin ve teknolojinin ne kadar önemli olduğunun farkındayız. Belediye ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğiyle hizmetlerimizi daha da geliştirerek toplumun daha geniş kesimlerine ulaştırıyoruz” dedi.

İlerleyen dönemde de dijitalleşme odaklı projelerde iş birliğinin sürmesini temenni ettiklerini dile getiren Zaheer, Creditwest Bank’ın yenilikçi çözümlerle yerel yönetimlere değer katmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Ataser: Vatandaşlara kolaylık sağlayacak her türlü dijital dönüşüm projesine açığız

LAÇ Belediye Başkanı Fırat Ataser ise yaptığı açıklamada, yerel bir banka olan Creditwest ile iş birliği yapmanın sağladığı avantajlara dikkat çekti. Vatandaşların günlük işlemlerini kolaylaştırmayı öncelikli hedefleri arasında gördüklerini belirten Ataser, bu kapsamda dijital ödeme çözümlerinin büyük önem taşıdığını ifade etti.

Ataser, “Vatandaşlarımızın fatura ödemelerini daha hızlı ve kolay bir şekilde gerçekleştirebilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Creditwest Bank ile gerçekleştirdiğimiz bu iş birliği, bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adımdır” dedi.

İlerleyen süreçte de benzer projelerle iş birliklerini geliştirmek istediklerini vurgulayan Ataser, vatandaşlara kolaylık sağlayacak her türlü dijital dönüşüm projesine açık olduklarını belirtti.

Creditwest Bank’ın yenilikçi ödeme çözümü Local Pay

Öte yandan Creditwest Bank’ın yenilikçi ödeme çözümü Local Pay, kullanım ağını her geçen gün genişletmeye devam ediyor. KKTC genelinde birçok noktada geçerli olan Local Pay, kullanıcılarına yaygın ve erişilebilir bir ödeme deneyimi sunuyor.

Creditwest Bank müşterisi olsun ya da olmasın herkesin kolayca uygulamayı telefonuna indirerek kayıt olabildiği uygulama sayesinde, farklı bankalara ait kredi kartları sisteme tanımlanabiliyor. Kullanıcılar, yaptıkları harcamalarda ekstra puan kazanırken, çarkıfelekten 100.000₺ kazanma şansı ve Local Pay’in birbirinden değerli kampanya ve fırsatlarından yararlanarak avantajlı bir ödeme deneyimi yaşıyor.