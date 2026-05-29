Sahte kimlik şüphesiyle tutuklandı

Lefkoşa’da meydana gelen “Başkasının Kimliğine Bürünmek İçin Ödünç Olarak Belge (Kimlik Kartı) Vermek” suçundan tutuklanan zanlı S.I.I. mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede meseleyle ilgili şahadet veren polis memuru Ahmet Ardıç, olayla ilgili bulguları aktardı. Ardıç, 28 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.02 sıralarında Kermiya barikatından geçiş yapmak isteyen ve Belçika’da ikamet ettiği belirtilen zanlı S.I.I.’nin işlem yaptırdığı sırada yapılan kontrolde, zanlının 23 Mayıs 2026 tarihinde adına düzenlenen Belçika kimlik kartıyla KKTC’ye Ercan Havalimanı üzerinden giriş yaptığının belirlendiğini söyledi.

Aynı kimlikle çıkış yapıldığı tespit edildi

Polis, yapılan incelemede aynı kimlik kartıyla 27 Mayıs 2026 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan çıkış işlemi gerçekleştirildiğinin tespit edildiğini ve zanlının ileri soruşturma amacıyla Demirhan Polis Karakolu’na götürüldüğünü kaydetti.

Polis memuru, zanlının tutuklanmasının ardından başlatılan soruşturmada, söz konusu kimlik kartını “James” lakabıyla tanıdığı ancak adını ve soyadını bilmediği bir şahsa vererek, bu kişinin Ercan Havalimanı’ndan çıkış yapmasına yardımcı olduğunun belirlendiğini ifade etti.

Çantasında takma saç ve fotoğraf bulundu

Ardıç, zanlının çantasında yapılan aramada bir adet takma saç ile bir fotoğraf bulunduğunu söyledi. Polis, Ercan Havalimanı’ndaki kamera görüntülerinin incelendiğini, kimlik kartıyla işlem yapan kişinin çantada bulunan fotoğraftaki şahıs olduğunun tespit edildiğini açıkladı.

Polis ayrıca zanlının üzerinde bulunan iki adet cep telefonu ile pasaportun emare olarak alındığını belirtti.

Soruşturma devam ediyor

Soruşturmanın devam ettiğini, incelenmesi gereken kamera görüntüleri bulunduğunu kaydeden polis, zanlının ilk etapta 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nuray Necdet, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün süreyle poliste tutuklu kalmasına emir verdi.