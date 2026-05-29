Uyuşturucu zanlısına ek tutukluluk!

Güzelyurt’ta meydana gelen uyuşturucu madde tasarrufu suçundan tutuklanan B.Y., mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ramadan Karaosman olayla ilgili bulguları aktardı. Polis, 25.05.2026 tarihinde, saat 21.00 sıralarında, eski Güzelyurt-Lefkoşa ana yolu üzerinde, Akçay mevkiinde, Güzelyurt Polis Müdürlüğü’ne bağlı Cürümleri Önleme Şube Amirliği ile Trafik Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon kapsamında, zanlının üzerinde ve kullanımındaki araçta yapılan aramada, tasarrufunda yaklaşık 15 gram ağırlığında hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğuna inanılan öğütücü bulunarak emare olarak alındığını söyledi.

Polis, zanlının tutuklanarak, soruşturma başlatıldığını, mahkemeye çıkarılarak, 2 gün ek süre alındığını kaydetti. Polis, bu süre içerisinde ele geçirilen maddenin analize gönderildiğini, ifadeler alındığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini, zanlının uyuşturucu maddeyi nasıl temin ettiğine dair araştırma yapıldığını, beklenen analiz sonucu olduğunu kaydeden polis, 7 gün ek süre talep etti.

Yargıç Nuray Necdet zanlının soruşturma maksatlı 7 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.