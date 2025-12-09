“Kuzeye yakın barajlarda doluluk %5’in altında”

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, güneydeki barajlarla ilgili yetkili makamlarla temas halinde olduklarını belirterek, elde edilen güncel bilgileri paylaştı. Erhürman, “Güney ile temas halindeyiz. Yetkili makamlardan aldığımız bilgiye göre şu an itibarıyla güneydeki barajların toplam doluluk oranı %10 civarında. Kuzeye yakın olan barajlarda bu oran %5'in altında” dedi.

Erhürman, gelişmeleri yakından takip ettiklerini vurgulayarak, “Gelişmeler konusunda temasta olmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.