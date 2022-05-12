Kuzey Kıbrıs Turkcell’den Muhtarlar Birliği’ne teknoloji desteği

Kuzey Kıbrıs Turkcell ile Muhtarlar Birliği arasında iş birliği gerçekleşti. Yapılan iş birliğine istinaden Muhtarlar Birliği’ne iletişim ve teknoloji anlamında katkı sağladı. Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz ve bazı bölge muhtarları bu kapsamda Kuzey Kıbrıs Turkcell’e nezaket ziyaretinde bulunarak teşekkürlerini sundu.

Dünyanın dijital dönüşümüyle birlikte her kurumun ve her sektörün teknolojiyi yakınen takip edip hayatına katması gerekliliğinin konuşulduğu ziyarette Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz eşliğinde Pile Muhtarı Veysal Güden, Kanlıköy Muhtarı Gülen Kılıç, Sipahi Muhtarı Göksal Hacı Hasanoğlu ve Akçay Muhtarı Uğur Dereliköylü yer aldı.

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir, Marka İletişimi Müdürü Özlem Kavaz Soykan ve ekibinin yer aldığı ziyarette projelerle ilgili karşılıklı olarak bilgi alışverişi yapıldı. Turkcell Ev İnterneti Lifecell Digital’in teknoloji desteğine istinaden Muhtarlar Birliği Başkanı Akay Darbaz tarafından Kuzey Ķıbrıs Turkcell Genel Müdürü Murat Küçüközdemir’e teşekkür plaketi takdim edildi.