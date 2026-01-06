Silahlı saldırı zanlısı Lefkoşa’da yakalandı
Lefkoşa'da bugün bir oto galeride çalışan iki şahsın tabanca ile vurulması olayı ile ilgili olarak zanlı olarak aranmakta olan erkek şahıs gerçekleştirilen operasyon sonucu Lefkoşa’da tespit edilerek tutuklandı.
Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zanlının yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufunda bulunan iki adet tabanca emare olarak alındı.
Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
