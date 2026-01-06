Silahlı saldırı zanlısı Lefkoşa’da yakalandı

Lefkoşa’da bir oto galeride çalışan iki kişinin tabanca ile vurulmasıyla ilgili olarak aranan erkek zanlı, gerçekleştirilen operasyon sonucu tespit edilerek tutuklandı.

Polis kaynaklarından edinilen bilgiye göre, zanlının yakalanmasının ardından yürütülen soruşturma kapsamında tasarrufunda bulunan iki adet tabanca emare olarak alındı.

Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği bildirildi.