Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin Mormenekşe’deki iki projesi tamamlandı

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin, Mormenekşe’de bulunan geleneksel ev ve tarihi yel değirmenindeki çalışmaları tamamlandı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi Kıbrıslı Türk Eş Başkanı Ali Tuncay, yaptığı açıklamada, Mormenekşe’deki 18. ve 19. yüzyıllardan bugüne ulaşan, farklı dönemlere ait mimari özellikleri barındıran geleneksel evde konservasyon çalışması yapıldığını kaydederek, evin özgün karakteri korunarak geleceğe taşındığını söyledi.

Tuncay, köyün simgelerinden biri olan tarihi yel değirmeninde ise yapının uzun yıllar ayakta kalmasını sağlamaya yönelik önleyici koruma çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Her iki projenin de Avrupa Birliği tarafından finanse edildiğini ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulandığını kaydeden Tuncay, bu çalışmaların yalnızca tarihi yapıların korunmasını değil, aynı zamanda gelecek nesillere aktarılmasını da güvence altına aldığını vurguladı.

Kültürel Miras Teknik Komitesi’nin kuruluşundan bu yana adada paylaşılan kültürel mirasın korunması anlayışıyla çalıştığını belirten Tuncay, “Komitemiz tarafından hayata geçirilen her proje, kültürel mirasın korunmasının ötesinde, Kıbrıslı Türkler ile Kıbrıslı Rumlar arasında diyalog, iş birliği ve karşılıklı güvenin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır.” dedi.

“İki proje de kültürel mirasın insanları bir araya getiren önemli bir değer olduğunu gösteriyor”

Tuncay, Mormenekşe’de tamamlanan iki projenin, kültürel mirasın, insanları bir araya getiren, geleceğe katkı sunan ve siyasallaştırılmaması gereken bir değer olduğunu gösterdiğini kaydetti.

Sözleşme hükümleri uyarınca UNDP’nin Mormenekşe’deki geleneksel ev için kusur sorumluluk süresinin 9 Mayıs 2027’ye kadar devam edeceğini belirten Tuncay, bu sürecin ardından yapının kültürel amaçlı kullanıma sunulmasının planlandığını kaydetti.

Tuncay, konservasyon çalışmalarının tamamlanması dolayısıyla bu yılın eylül ayında tarihi yapıda kültürel bir etkinlik düzenlenmesinin de öngörüldüğünü ifade etti.