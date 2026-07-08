%16.95 mi? %12.50 mi?

Recep DAL

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek için dün ikinci kez toplandı, ikinci toplantı da sonuç çıkmadı. Bir sonraki toplantı 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak. İstatistik Kurumu tarafından verilen taraflara iletildiği ikinci toplantıda rakamın konuşulmaması açıklandı.

Yaklaşık bir saat süren toplantının ardından taraflar açıklamalarda bulundu. Komisyonda UBP-DP-YDP Hükümeti'ni temsil eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, yeni asgari ücretin bir sonraki toplantıda belli olacağını açıklayarak, "Gönül arzu eder ki karar oy birliğiyle alınsın" dedi.

Komisyonda işçi tarafını temsil eden Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin ise açıklamasında, kendilerine verilen paylaşılacağını ve 16 Temmuz tarihine kadar bunun değerlendirmesini yapacaklarını belirterek, yeni ücretin 16 Temmuz'da gerçekleşecek toplantıda belli olacağını söyledi.

İşveren Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci ise, toplantıda sadece verilerin konuşulduğunu, herhangi bir rakamın telaffuz edilmediğini aktararak, "Çalışanların refahını koruyacak ve işletmelerin rekabet gücünü sürdürebilecek bir ücretlendirme sistemi oluşturulmalıdır" ifadelerini kullandı.

Asgari Ücret Saptama Komisyonu, yılın ikinci asgari ücretini belirlemek üzere ilk toplantısını 30 Haziran Salı günü gerçekleştirmişti.

En son 9 Ocak’ta bir araya gelen Komisyon 1 Ocak’tan itibaren yürürlükte olacak şekilde asgari ücreti brüt 60 bin 618, net 52 bin 738 TL olarak belirlemişti.

TARAFLAR NE DEDİ? / TARAFLAR NE DEDİ? / TARAFLAR NE DEDİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu:

“Asgari ücrette karar 16 Temmuz'da verilecek”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Oğuzhan Hasipoğlu, Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun ikinci toplantısının tamamlandığını belirterek, hükümet tarafından hazırlanan raporların işçi ve işveren tarafına iletildiğini söyledi.

Toplantıda herhangi bir ücret rakamının gündeme gelmediğini ifade eden Hasipoğlu, yeni asgari ücretin 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak üçüncü toplantıda belirleneceğini açıkladı. Hasipoğlu, dördüncü bir toplantı yapılmasının planlanmadığını da kaydetti.

Asgari ücret belirleme sürecinde uzlaşı sağlanmasını temenni ettiğini dile getiren Hasipoğlu, "Gönül arzu eder ki karar oy birliğiyle alınsın" dedi.

Geçmiş dönemde hayat pahalılığı oranının üzerinde bir artış yapıldığını belirten Hasipoğlu, "Verdiğimiz ek destekle hayat pahalılığı oranının üzerinde bir rakam belirlemiştik. Ne çalışanı ezdirdik ne de işvereni yorduk. Bir mağduriyet oluşturmadık." ifadelerini kullandı.

Yabancı işçilerden %40 kesinti yine gündemde

Öte yandan Hasipoğlu, üçüncü ülke vatandaşlarının ücretlerinden yüzde 40 kesinti yapılmasına yönelik düzenlemeyi yeniden Meclis gündemine taşıdıklarını açıkladı. Daha önce aynı düzenlemenin yasa gücünde kararname ile hayata geçirilmeye çalışıldığını ancak Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildiğini hatırlatan Hasipoğlu, bu kez düzenlemenin yasa olarak hazırlanacağını söyledi.

Ülkede bazı sektörlerde yabancı iş gücünün çoğunlukta olduğunu belirten Hasipoğlu, işveren ile üçüncü ülke vatandaşı çalışanın anlaşması ve barınma ile yemek imkanının sağlanması halinde ücretlerden yüzde 40 kesinti yapılmasını öngören yasa önerisinin komitede görüşüldüğünü ifade etti.

Hasipoğlu, "Asgari ücretin üçüncü ülke vatandaşları için fazla olduğunu düşünüyorum. Barınma ve yemek sağlanıyorsa bu kesintinin uygulanması gerekir" dedi.

Hür-İş Genel Sekreteri Ali Yeltekin:

"Devlet işçiden yana tavır almalı"

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nda işçi kesimini temsil eden Hür-İş Federasyonu Genel Sekreteri Ali Yeltekin, komisyonun son toplantısında ekonomik verilerin taraflara iletildiğini belirterek, yeni asgari ücretin 16 Temmuz Perşembe günü yapılacak toplantıda belirlenmesinin beklendiğini açıkladı.

Yeltekin, Hür-İş'in kendilerine sunulan veriler üzerinde henüz değerlendirme yapmadığını ifade ederek, sendikanın yeni ücret önerisini belirlemek için çalışma gerçekleştireceğini söyledi.

Geçen dönemde belirlenen asgari ücretin hayat pahalılığı oranının yüzde 3,27 altında artırıldığını belirten Yeltekin, bu farkın yeni asgari ücrette telafi edilmesi yönünde taleplerini komisyona ilettiklerini kaydetti. Yeltekin, "Geçen asgari ücrete hayat pahalılığının yüzde 3,27 altında artış yapılmıştı. Bunun bu asgari ücrette telafi edilmesini talep ettik" dedi.

Komisyon çalışmalarının daha şeffaf yürütülmesi gerektiğini de dile getiren Yeltekin, toplantılara basın mensuplarının da alınması gerektiğini söyledi. Toplumdan bilgi gizlenmesini doğru bulmadığını ifade eden Yeltekin, bu görüşünü komisyon toplantısında da dile getirdiğini belirtti.

Devletin komisyon içerisindeki rolüne ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Yeltekin, devletin işveren ile işçi arasında tarafsız kalmak yerine emekçiden yana tavır alması gerektiğini kaydetti. Yeltekin, bu durumda asgari ücretle çalışanların daha olumlu sonuçlarla karşılaşacağını ifade etti.

işveren Sendikası temsilcisi Sercan Görgüner Bahçeci:

“Henüz bir rakam telaffuz edilmedi”

Asgari Ücret Saptama Komisyonu'nun işveren tarafını temsil eden Sercan Görgüner Bahçeci, komisyon toplantısında hükümet tarafından paylaşılan verileri henüz değerlendirmediklerini belirterek, değerlendirme sürecinin ardından işveren tarafının görüşünü netleştireceğini söyledi.

Bahçeci, işveren kesiminin temel hedefinin çalışanların alım gücünün korunması ile işletmelerin sürdürülebilirliğinin birlikte sağlanması olduğunu ifade etti.

Son dört yılda asgari ücret artışlarının enflasyonun üzerinde gerçekleştiğini savunan Bahçeci, enflasyon hızında ise önceki döneme kıyasla ciddi bir yavaşlama yaşandığını dile getirdi.

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin ayakta kalmasının ülke ekonomisinin geleceği açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Bahçeci, bu nedenle asgari ücret konusunda alınacak her kararın ekonomide yaratacağı zincirleme etkilerin dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Yeni bir ücretlendirme sistemine ihtiyaç olduğunu belirten Bahçeci, "Çalışanların refahını koruyacak ve işletmelerin rekabet gücünü sürdürebilecek bir ücretlendirme sistemi oluşturulmalıdır. Asıl amaç ülke ekonomisinin kalkınmasına katkı sağlamak olmalıdır." dedi.

Hükümetin süreçte taraf olmaması gerektiğini de savunan Bahçeci, çalışanların yaşam standartlarının korunması ile işverenlerin sürdürülebilirliğinin dengelenmesi gerektiğini ifade etti.

Bahçeci ayrıca, komisyon toplantısında herhangi bir ücret rakamının gündeme gelmediğini belirterek, "Henüz bir rakam telaffuz edilmedi. Toplantıda yalnızca veriler üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu" dedi.

Fotoğraflar: Timuçin Yıldırım