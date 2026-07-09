Doğu Akdeniz ve Körfez'deki ABD askeri uçaklarının sayısında artış gözlemlendi

ABD-İran gerilimi artarken Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'ndeki Amerikan askeri uçaklarının hareketliliğinde yoğunluk gözlendi.

AA muhabirinin, uçuş takip uygulaması "Flightradar24" üzerinden yaptığı incelemede, 8 Temmuz'da Doğu Akdeniz ve Basra Körfezi'nde havada bulunan ABD ordusuna ait uçakların sayısında sıra dışı artış olduğu görüldü.

Havada gözlemlenen uçakların çoğunluğunu, yaklaşık 90 ton yakıt ve yaklaşık 37 ton kargo taşıyabilen "Boeing KC-135R Stratotanker" tipi askeri yakıt ikmal tanker uçakları oluşturdu.

Doğu Akdeniz bölgesinde 4 Stratotanker, İsrail üzerinde 1 Stratotanker, Basra Körfezi'nde ise 5 Stratotanker ve 2 yakıt ikmal ve stratejik askeri nakliye uçağı "Boeing KC-46 Pegasus" olduğu gözlemlendi.

Ayrıca, Avrupa üzerinde de ABD ordusuna ait askeri nakliye uçakları görüldü.