Erdoğan liderlere 'tabanca' hediye etti, birçoğu ülkesine götüremedi

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan NATO Zirvesi'ne katılan devlet ve hükümet başkanlarına üzerinde isimlerinin yazılı olduğu Sarsılmaz SR 38 tipi tabanca hediye etti. Alman haber ajansı dpa'nın haberinde, her tabancanın yanında bir kutu mermi ve silahın Türkiye'den çıkarılabilmesi için Erdoğan imzalı izin belgesi bulunduğu da belirtildi.

Erdoğan'ın tabanca hediye ettiği liderler arasında yer alan Almanya Başbakanı Friedrich Merz, silahı şimdilik Türkiye'de bıraktı. Dpa'ya konuşan bir Alman hükümet sözcüsü, "Tabancanın usulüne uygun olarak ülkeye sokulabilmesi ve resmi hediye envanterine kaydedilebilmesi için büyükelçiliğe teslim edildiğini" belirtti.

Starmer de hediyeyi Türkiye'de bıraktı

İngiliz Guardian gazetesi ile haber ajansı Associated Press'in (AP) haberine göre, İngiltere Başbakanı Keir Starmer da Ankara'daki NATO Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilere Erdoğan'ın liderlere tabanca hediye ettiğini aktardı. Ancak Starmer, tabancanın İngiltere'ye sokulmasının yasalara aykırı olması nedeniyle Erdoğan'ın hediyesini Türkiye'de bıraktığını söyledi.

Politico'nun haberine göre iki Avrupa Birliği (AB) yetkilisi, NATO Zirvesi'ne katılan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'ya da üzerine isimleri yazılı tabancaların, bir kutu mermi ve temizlik setiyle birlikte hediye edildiğini doğruladı. Bir Avrupa Konseyi yetkilisi, "Silahı Belçika'ya getirmek için Belçika prosedürlerini uygulayacağız ve ardından Konsey Genel Sekreterliğinin belirlediği güvenlik şartlarına uygun şekilde saklayacağız" açıklamasını yaptı.

Bir diğer yetkili ise bu tabancanın AB yetkililerinin kabul edebileceği hediyelerin değerine ilişkin katı sınırlamalara aykırı olabileceğini ve kişisel olarak saklanması ihtimalinin düşük olduğunu kaydetti.