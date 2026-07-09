"Kıbrıs sorununun çözümü için yakalanan ivmeyi mutlaka değerlendirmeliyiz"

Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, dün Ankara'da gerçekleşen NATO Zirvesi'nin ardından Avrupa Birliği’nin (AB) en önemli iki ismiyle bir araya geldi.

​Erdoğan, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’yı akşam yemeğinde ağırladı.

Stratejik konuların masaya yatırıldığı bu kritik yemeğin ardından, AB liderlerinden bugün ortak bir açıklama geldi.

​Sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan ortak açıklamada, Türkiye ile ilişkilere dair önemli mesajlar verilirken, özellikle Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik yapılan vurgu dikkat çekti.

​AB liderlerinden "Kıbrıs'ta yeni ivme" mesajı

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ve Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa’nın sosyal medya hesaplarından yaptıkları açıklamada, küresel krizlerde Türkiye’nin rolü övülürken, Kıbrıs meselesinde de BM liderliğindeki sürece işaret edilerek şu ifadelere yer verildi:

​"Ankara'daki sıcak karşılama için teşekkür ederiz, Cumhurbaşkanı Erdoğan.

​AB ve Türkiye stratejik ortaklardır ve bizler ilişkilerimizi güçlendirmeye kararlıyız.

​Daha zorlu bir dünyada, ortaklığımız her zamankinden daha büyük bir önem taşıyor.

​Türkiye, Orta Doğu'daki krizlerin ele alınmasında ve Ukrayna'da adil ve kalıcı bir barışa yönelik çabaların desteklenmesinde önemli bir ortak olmuştur.

​Kıbrıs sorununun BM öncülüğündeki süreç yoluyla çözüme kavuşturulması için yakalanan yeni ivmeyi de mutlaka değerlendirmeliyiz."

Erdoğan, üçlü yemek öncesi, NATO zirvesine ilişkin düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'nin 50 yılı aşkın süredir AB'ye üye olamamasını bir "zulüm" olarak değerlendirmiş, görüşmede "bu zulmün ortadan kaldırılmasını" talep edeceğini söylemişti.